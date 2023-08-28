Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За сутки российские войска нанесли восемь ракетных и 30 авиационных ударов по территории Украины.

– Вечером 28 августа россияне обстреляли Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО Ураган.

— Договоренностей с Россией не будет, как и замороженного конфликта – Подоляк.

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