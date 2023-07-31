Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– По предварительным данным наших военных, две ракеты Искандер по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма – из района города Джанкой.

– Свежее возведение Генштаба – за сутки девять ракетных и 39 авиационных ударов, 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

– Присутствие российских наемников из группировки Вагнер в Беларуси – серьезная угроза. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.