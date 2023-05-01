Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (01.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Павлограде на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий российских прилетов. Накануне ближе к ночи и к утру оккупанты обстреляли город ракетами.
– 57-летний мужчина получил осколочные ранения сегодня в приграничном Волчанске на Харьковщине. Еще один 65-летний житель села Кучеривка под Купянском пострадал около 12 часов дня – российский обстрел застал мужчину на собственном дворе. Дом разрушен до основания.
– Тракторист наехал на мину в поле. Все произошло днем в Середино-Будской общине Сумской области. С ранениями рук и ног мужчину госпитализировали.
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