Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Павлограде на Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий российских прилетов. Накануне ближе к ночи и к утру оккупанты обстреляли город ракетами.

– 57-летний мужчина получил осколочные ранения сегодня в приграничном Волчанске на Харьковщине. Еще один 65-летний житель села Кучеривка под Купянском пострадал около 12 часов дня – российский обстрел застал мужчину на собственном дворе. Дом разрушен до основания.

– Тракторист наехал на мину в поле. Все произошло днем в Середино-Будской общине Сумской области. С ранениями рук и ног мужчину госпитализировали.

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