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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По меньшей мере, два человека погибли, еще девятнадцать — ранены в результате вражеского удара по средью Сум.

— Вооруженные силы Украины уничтожили на южном направлении вражеский комплекс наблюдения “Муром-М”. Соответствующее видео из дрона обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Столичные спасатели провели обучение вместе с медиками. Учились действовать при химической угрозе.

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