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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (08.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • Евросоюз заблокирует порты для судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций. Об этом говорится в проекте 11 пакета ограничений против Москвы, пишет агентство Блумберг.
  • Увеличить финансовую поддержку Украине и предоставить всю необходимую военную помощь призвал страны Евросоюза президент Литвы Гитанас Науседа. Он убежден: солидарность Европейского союза очень важна для Украины. Также литовский президент призвал усилить и безопасность ЕС. В первую очередь увеличить расходы на оборону, защиту границ и решение проблем беженцев.
  • Двое потерявших на войне конечности ветеранов российско-украинской войны — Александр Швецов и Сергей Храпко сейчас готовятся к благотворительному пешему марафону на 120 километров. Они хотят собрать более 3 миллионов гривен, чтобы купить медицинское оборудование для Главного военного госпиталя в столице.

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