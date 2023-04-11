Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (11.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдини новин смотрите:

– Депутаты Европарламента и Верховной Рады Украины завтра впервые проведут совместное заседание.

— Сегодня правительство Канады ввело санкции против России и Беларуси.

– Вагнеровцев на Бахмутском направлении хватит еще на месяц-два.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.