Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдини новин смотрите:
– Депутаты Европарламента и Верховной Рады Украины завтра впервые проведут совместное заседание.
— Сегодня правительство Канады ввело санкции против России и Беларуси.
– Вагнеровцев на Бахмутском направлении хватит еще на месяц-два.
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