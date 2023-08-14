Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– ВСУ разбили командный пункт врага вблизи Мариуполя.
– На Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники не дали оккупантам продвинуться вперед.
– Украине поступит военная помощь на 200 млн долларов от Соединенных Штатов.
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