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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Буйство ароматов и красок в Кропивницком дендропарке — здесь цветет почти четыре миллиона тюльпанов.

— Евросоюз и Украина уже запасаются газом для следующей зимы. Топливо закачивают в специальные подземные хранилища для последующего использования в отопительный сезон.

— Государственное бюро расследований разоблачило в Одессе группу правоохранителей, которые за деньги помогали подозреваемым закрыть дела против них.

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