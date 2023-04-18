Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Офис Генерального прокурора начал проверять заявления вагнеровцев о том, что они расстреливали детей.
- Эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Также россияне наступают на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, обстреливая соседние села.
- От российских оккупантов страдают не только люди, но и животные. Еще одна ужасная история в Харьковской области. В селе Гусаровка уничтожено крупное фермерское хозяйство.
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