Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Ключевое, что нужно Украине для успешного контрнаступления – это преимущество в оружии. Заявила в эфире национального марафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Из города Сумы начал курсировать эвакуационный поезд в столицу. За три дня им воспользовалось уже 100 переселенцев.

— Судьи Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, продлили меру пресечения — содержание под стражей до 26 августа.

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