Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)

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— НАТО на саммите в Вильнюсе в июле должно сделать реальный шаг к членству Украины в военном блоке, устранив план действий по членству, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Производитель самолетов F-16, американская компания Lockheed Martin поддержала передачу Украине своих истребителей.

– Тубусы от использованых джавелинов стали мощными аудиосистемами. Такое необычное предназначение тубусам придумали винницкие волонтеры.

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