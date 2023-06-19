Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— НАТО на саммите в Вильнюсе в июле должно сделать реальный шаг к членству Украины в военном блоке, устранив план действий по членству, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Производитель самолетов F-16, американская компания Lockheed Martin поддержала передачу Украине своих истребителей.
– Тубусы от использованых джавелинов стали мощными аудиосистемами. Такое необычное предназначение тубусам придумали винницкие волонтеры.
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