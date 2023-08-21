Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Ночью российский Шахед попал в гражданский объект на Черниговщине.
— Херсонщина разбирает завалы и пытается определить ущерб, который люди понесли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
– F-16 способны изменить течение войны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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