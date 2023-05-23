Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Предоставление Украине истребителей F-16 – приоритет для США и Вашингтон планирует начать реализовывать эту цель в ближайшие месяцы.

— СБУ поймали предательницу Донецкой области. Жительница поселка Алексеево-Дружковка собирала для российских захватчиков данные об огневых позициях и размещении средств ПВО украинских защитников.

— Преступления России против Украины – геноцид, а террористический режим в РФ – рашизм. Соответствующую декларацию поддержала Парламентская Ассамблея НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.