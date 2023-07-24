Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Вечером оккупанты открыли огонь кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке. В результате удара погиб 10-летний мальчик. Кроме того, семь человек получили ранения, из них четверо детей.

– Сегодня в течение дня российская армия обстреляла пограничные Сумщины 24 раза.

– Украина ищет решения по экспорту зерна по суше, дальнейшие ограничения со стороны ЕС недопустимы – заявил президент Владимир Зеленский в новом обращении.

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