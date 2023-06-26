Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Почти тысяча уничтоженных оккупантов только за минувшие сутки. Ежедневные потери России среди личного состава и техники становятся все больше.

— Белые ангелы из Нацполиции доставили гуманитарную помощь жителям поселка Красногоровка Донецкой области. Оно расположено на линии фронта, до соседней оккупированной деревни всего несколько километров.

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь