Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Почти тысяча уничтоженных оккупантов только за минувшие сутки. Ежедневные потери России среди личного состава и техники становятся все больше.

— Белые ангелы из Нацполиции доставили гуманитарную помощь жителям поселка Красногоровка Донецкой области. Оно расположено на линии фронта, до соседней оккупированной деревни всего несколько километров.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.