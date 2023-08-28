Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Вечером 28 августа недалеко от границы на Черниговщине легковой автомобиль взорвался на мине.

— За прошедшие сутки на Запорожье россияне обстреляли прифронтовые села и городки 104 раза.

– Украина расторгла с представителями УПЦ МП договор об аренде Киево-Печерской лавры. Прошло уже пять месяцев, но они до сих пор не хотят покидать территорию заповедника.

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