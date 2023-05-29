Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Несмотря на упорные просьбы к украинцам не снимать работу нашей противовоздушной обороны, чтобы не подыгрывать врагу, сегодня в Киеве полиция снова задержала двух парней, которые снимали во время воздушной тревоги.

— Более 50 тысяч киевлян в течение суток искали спасения в столичном метро. Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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