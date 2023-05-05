Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Накануне оккупанты, кроме шести ракетных ударов по Краматорску и Запорожью, нанесли более 60 авиаударов и совершили 30 обстрелов из реактивной артиллерии, сообщили в Генштабе.

— В Сумской области в течение суток прогремело 90 взрывов. Есть погибшие и раненые.

— Россия должна понести ответственность за военные преступления и предстать перед полноценным международным трибуналом. Это подчеркивал украинский президент во время визита в Нидерланды.

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