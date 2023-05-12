Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Один человек погиб, еще одиннадцать – ранены. Таковы предварительные последствия вражеских обстрелов Донбасса за минувшие сутки.
— Россияне нанесли 4 авиационных удара по Преображенской общине Запорожской области.
– Украинская разведка показала, как уничтожает российских оккупантов с помощью гранаты.
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