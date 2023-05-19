Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Очередная неспокойная и бессонная ночь в Украине. Карта воздушных тревог краснела с часу ночи и до пяти утра.

— 36 ракетных, 23 авиационных и почти 30 ударов с реактивных систем залпового огня нанесли рашисты по позициям ВСУ в течение суток.

— На западных подступах к Бахмуту артиллеристы 93 бригады уничтожили скопление вражеской техники и живой силы.

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