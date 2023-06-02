Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ночь в Украине снова была неспокойной: во всех областях объявляли воздушную тревогу, а в Киеве в очередной раз прогремели мощные взрывы.

— Два курсанта Национального университета гражданской защиты погибли в Харькове в общежитии — там взорвался боеприпас, который будущие саперы разбирали по заданию преподавателя.

— На Запорожье полицейские организовали рейд по эвакуации многодетной семьи.

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