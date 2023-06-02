Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ночь в Украине снова была неспокойной: во всех областях объявляли воздушную тревогу, а в Киеве в очередной раз прогремели мощные взрывы.

— Два курсанта Национального университета гражданской защиты погибли в Харькове в общежитии — там взорвался боеприпас, который будущие саперы разбирали по заданию преподавателя.

— На Запорожье полицейские организовали рейд по эвакуации многодетной семьи.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (2.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь