Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей примерно с трех утра.

— Пожар в частном доме возник вследствие очередной российской атаки по мирному Никополю на Днепропетровщине.

— Из-за подрыва дамбы в Карловке недалеко от Песков Донецкой области под водой могут оказаться сразу несколько населенных пунктов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.