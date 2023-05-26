Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 6:00 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей примерно с трех утра.
— Пожар в частном доме возник вследствие очередной российской атаки по мирному Никополю на Днепропетровщине.
— Из-за подрыва дамбы в Карловке недалеко от Песков Донецкой области под водой могут оказаться сразу несколько населенных пунктов.
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