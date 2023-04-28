Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 6:00 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Около 120 зданий разрушены в Николаеве после ракетной атаки россиян.
- Россия в третий раз за месяц остановила свое участие в зерновом соглашении. Четыре судна загружены украинским зерном не могут выйти из портов Большой Одессы.
- Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом принудительную депортацию украинских детей Россией. Резолюцию поддержали практически единогласно.
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