Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Российские оккупанты накануне обстреляли из ракетных систем залпового огня Константиновку. Один человек ранен.

– На Харьковщине в селе Никополь Изюмского района во время полевых работ на мине взорвался трактор.

— В командовании Воздушных сил подтвердили, что накануне вечером в столице сбили беспилотник Байрактар.

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