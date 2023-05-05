Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (05.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские оккупанты накануне обстреляли из ракетных систем залпового огня Константиновку. Один человек ранен.
– На Харьковщине в селе Никополь Изюмского района во время полевых работ на мине взорвался трактор.
— В командовании Воздушных сил подтвердили, что накануне вечером в столице сбили беспилотник Байрактар.
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