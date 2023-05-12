Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (12.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

– Накануне оккупанты 5 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

– С 28 апреля Россия выпустила по Украине 67 ракет и 114 беспилотников. Это данные военно-воздушных сил Украины.

— Два года условно получила 60-летняя Ирина Цыбанева в Санкт-Петербурге. Женщина в октябре прошлого года оставила на могиле родителей российского президента на Серафимовском кладбище записку.

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