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Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— «Все, что происходит в Бахмуте – настоящий ад». Так о городе-крепость говорят те, которые только оттуда вышли на ротацию.

— Трехдневный саммит лидеров стран G7 открывается сегодня в Японии в Хиросиме. На него был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

— Возможность предоставить Украине истребители министры обороны стран НАТО обсудят в июне.

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