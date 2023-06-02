Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (2.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Из-за гибели людей возле закрытого укрытия в Киеве правоохранители задержали первого заместителя председателя Деснянской райадминистрации, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника поликлиники.

— На завершившемся в Молдове саммите Европейского политического сообщества Владимир Зеленский объявил о создании коалиции Patriot.

– С нового учебного года школы четырех украинских областей должны перейти на новые стандарты питания.

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