Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 40 сантиметров, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Область продолжает приходить в себя от одной из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий.

— Мир должен знать о том, что оккупанты, вероятно, готовят на Запорожской атомной электростанции теракт с выбросом радиации! И мир способен предотвратить любые радиационные инциденты и радиационную катастрофу! Об этом в вечернем обращении отметил Владимир Зеленский.

— Трое погибших и девять раненых, из них трое — в госпитале. Это последняя информация от спасателей по поводу последствий взрыва, произошедшего предыдущей ночью в Днепровском районе столицы. Вчера на месте работали все службы и разбирали завалы.

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