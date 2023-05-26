Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Силы обороны постепенно продвигаются вперед на флангах Бахмута.
— Минобороны Украины подтвердило атаку беспилотника на разведывательный корабль РФ Иван Хурс утром 24 мая.
— СБУ собрала доказательства на командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым — это он предписывал обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины Калибрами из Черного моря.
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