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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— С сегодняшнего дня в Краматорске объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетного удара 27 июня. На место трагедии люди несут цветы, свечи и игрушки. Среди 13 погибших – трое детей. Еще 65 человек получили ранения.

— Евросоюз может начать переговоры по членству Украины уже в декабре. Если Киев к тому времени выполнит все условия и удовлетворит необходимые критерии. Так заявила президент Европарламента Роберта Мецола после саммита глав государств и правительств стран ЕС.

— Мобильные ремонтные станции и передвижной штаб для артиллерии. Такие два проекта создала благотворительная организация “Реактивная Почта” для наших артиллеристов, работающих в настоящее время на самых сложных направлениях.

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