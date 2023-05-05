Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Накануне вечером в небе над столицей сбили украинский беспилотник Байрактар. Это подтвердили в командовании воздушных сил ВСУ.

— Тела жертв российской оккупации обнаружили правоохранители в освобожденной от российской армии Снегиревке Николаевской области.

-7 лет за решеткой проведет житель Бахмута, который сливал оккупантам данные о позициях украинских защитников в городе.

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