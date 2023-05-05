Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (05.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Накануне вечером в небе над столицей сбили украинский беспилотник Байрактар. Это подтвердили в командовании воздушных сил ВСУ.
— Тела жертв российской оккупации обнаружили правоохранители в освобожденной от российской армии Снегиревке Николаевской области.
-7 лет за решеткой проведет житель Бахмута, который сливал оккупантам данные о позициях украинских защитников в городе.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”