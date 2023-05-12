Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Под огнем оккупантов Славянск, Константиновка и Запорожье.
– В день полугодия освобождения Херсона, россияне ударили по одной из старейших школ города.
– Россияне отказались от идеи окружить ВСУ под Бахмутом.
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