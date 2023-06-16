Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (16.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Европарламент призвал НАТО принять Украину в альянс сразу после завершения войны по скорейшей процедуре;

— Не прекращает враг атаковать наши силы обороны на Лиманском направлении;

— Первое за семь лет заседание министров обороны комиссии Украина – НАТО состоялось в Брюсселе.

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