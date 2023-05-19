Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (19.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По меньшей мере один человек погиб, еще семеро ранены в результате вражеских обстрелов Донецкой области за минувшие сутки.

— На западных окраинах Бахмута украинские защитники в ходе наступления прорвали полосу, шириной 2 тысячи метров и глубиной 700 метров.

— Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах заседания военного кабинета.

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