Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— По меньшей мере один человек погиб, еще семеро ранены в результате вражеских обстрелов Донецкой области за минувшие сутки.
— На западных окраинах Бахмута украинские защитники в ходе наступления прорвали полосу, шириной 2 тысячи метров и глубиной 700 метров.
— Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах заседания военного кабинета.
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