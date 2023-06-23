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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:30 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Захватчики запускали ракеты, используя тактическую авиацию из акватории Каспийского моря. Это может быть разведкой для будущих ударов. Об этом сообщили в координационном центре обороны “Юга”.

– Воины 93 бригады пополняют статистику вражеских потерь. Из реактивной артиллерии холоднояровцы ликвидировали значительное количество оккупантов.

– Война в Украине – одна из главных тем, которую американские чиновники обсуждают с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В настоящее время он находится с государственным визитом в США.

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