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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Мощные взрывы были слышны во временно оккупированном Бердянске Запорожской области накануне ночью.

— Нацгвардейцы попали в два российских штурмовика Су-25. Произошло это под Мелитополем на Запорожском направлении.

— Главнокомандующий Вооруженными силами Украины развенчал очередной российский фейк о своих якобы ранениях на фронте.

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