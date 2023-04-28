Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:30 (28.04.2023)

Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ

Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании

Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ

Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину

В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице