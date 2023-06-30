Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:30 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

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— Более 70 единиц вражеской техники и не менее 250 оккупантов в неделю ликвидировали сотрудники СБУ совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

– Накануне днем российская армия накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Во вражеский удар, в частности, попала школа, где был развернут “Пункт несокрушимости”, куда мирные люди пришли за гуманитарной помощью. Двое мужчин получили ожоги конечностей и лицо. Под обстрел также попали жилые дома, медучреждение и служебный автомобиль.

– ООН осуждает российский ракетный удар России по Краматорску. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак во время ежедневного брифинга в Нью-Йорке. Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун отметила: мирные люди и гражданская инфраструктура не могут быть мишенью.

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