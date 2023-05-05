Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (05.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В течение суток наши силы обороны отразили 60 атак на Донбассе. Самые ожесточенные бои ведутся в Бахмуте и Марьинке. В этих направлениях враг сконцентрировал все силы для наступательных действий и ВСУ сдерживают оккупантов.

— Причиной вечерней воздушной тревоги в Киеве был только украинский Байрактар, потерявший управление.

— В Сумской области в течение суток прогремело 90 взрывов. Есть погибшие и раненые. Сообщает Сумская ОВА. В общей сложности террористы совершили 14 обстрелов из артиллерии и минометов. Повреждены жилые дома.

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