Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (05.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В течение суток наши силы обороны отразили 60 атак на Донбассе. Самые ожесточенные бои ведутся в Бахмуте и Марьинке. В этих направлениях враг сконцентрировал все силы для наступательных действий и ВСУ сдерживают оккупантов.
— Причиной вечерней воздушной тревоги в Киеве был только украинский Байрактар, потерявший управление.
— В Сумской области в течение суток прогремело 90 взрывов. Есть погибшие и раненые. Сообщает Сумская ОВА. В общей сложности террористы совершили 14 обстрелов из артиллерии и минометов. Повреждены жилые дома.
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