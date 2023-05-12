Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– За минувшие сутки украинская авиация 14 раз выжигала позиции захватчиков.
— Россияне впервые с начала великой войны – мощно обстреляли из реактивной артиллерии поселок Малокатериновка под Запорожьем.
– В Черном море остаются на дежурстве 8 вражеских кораблей, среди них нет ракетоносителей.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”