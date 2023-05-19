Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Украинские войска перехватили тактическую инициативу и добились значительных успехов в районе Бахмута.
— Сумщина накануне снова страдала от террора рашистов. За вчерашние сутки область была обстреляна 10 раз. Было более 60 прилетов.
— Соединенные Штаты Америки, являющиеся производителями истребителей F-16, позволят партнерам передавать их Украине.
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