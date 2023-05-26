Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (26.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 5 крылатых ракет и 6 шахедов уничтожили силы ПВО в небе над Днепропетровщиной в эту ночь.
— Беларусь предоставляла свою территорию для содержания украинских военнопленных.
— В Киеве открылся инновационный реабилитационный центр для раненых военных национальной сети Recovery.
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