Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:00 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Умани российская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки. Уже известно о более 10 жертвах атаки. Спасательные работы продолжаются.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сегодня уничтожили 21 из 23 российских крылатых ракет.
- Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до момента вступления в НАТО. Об этом заявил руководитель Офиса президента.
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