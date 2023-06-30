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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:00 (30.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

– Херсонщина остается в зоне эпидемиологического риска. Местные больницы готовят к вспышке инфекционных заболеваний. Хотя пока все стабильно, угроза не миновала и не пройдет, очевидно, до конца летнего сезона.

— Противодействие экоциду – один из пунктов Украинской формулы мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Накануне он встретился с участниками Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России. Обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС, приведшего к крупнейшему за десятки лет экоциду в Европе.

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