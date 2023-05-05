Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (05.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские террористы за минувшие сутки 95 раз обстреляли Херсонщину. Трое мирных жителей получили ранения.
— В общей сложности почти сотню вражеских обстрелов насчитали за последние сутки на Юге. Об этом в эфире разговорной студии марафона Единственные новости сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
— 60 атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Донбассе. Самые ожесточенные бои идут в Марьинке и Бахмуте, которые российские оккупанты продолжают безжалостно уничтожать.
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