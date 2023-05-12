Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (12.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Один человек погиб, еще четверо ранены в результате обстрелов деоккупированной части Херсонщины за прошедшие сутки.
– В Украине стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного российскими обстрелами имущества.
– СБУ разоблачила еще четырех коллаборантов на деоккупированных территориях Украины.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”