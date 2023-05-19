Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (19.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Российские захватчики продолжают терроризировать жителей Херсонщины. За прошедшие сутки они обстреляли их 57 раз.
— В Винницкой области предприниматель и мастер спорта Олег Сайгак, который на внедорожниках побеждал на международных соревнованиях, взялся за ремонт и переоборудование машин под нужды защитников.
— «Забота о семье Героя» – на Прикарпатье стартовал социальный проект.
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