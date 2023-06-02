Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Харьковский Фельдман Экопарк, с первых часов вторжения оказавшийся на линии огня, возобновляет работу.
— Детям украинских военнослужащих устроили настоящий праздник животиков в честь Дня защиты детей.
— Над Киевом и вокруг столицы, как сообщила перед тем Киевская городская военная администрация, силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей разного типа.
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