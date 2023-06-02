Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Харьковский Фельдман Экопарк, с первых часов вторжения оказавшийся на линии огня, возобновляет работу.

— Детям украинских военнослужащих устроили настоящий праздник животиков в честь Дня защиты детей.

— Над Киевом и вокруг столицы, как сообщила перед тем Киевская городская военная администрация, силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей разного типа.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (2.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь