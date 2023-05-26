Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (26.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Авдеевке до сих пор спасатели не могут достать из-под завалов 9-этажки двух погибших местных жителей.

— Вблизи Белой Церкви фермер из-под Херсона Сергей Коломоец выращивает клубнику и уже собрал первый урожай.

— Пляжному сезону в Одессе быть: часть побережья в городе все же откроют для отдыхающих.

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