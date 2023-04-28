Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 8:30 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Умани российская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки. Уже известно, что среди погибших в результате атаки есть дети.
- Над Киевом силы противовоздушной обороны во время атаки сбили 11 российских крылатых ракет и 2 вражеских беспилотника.
- Россияне не прекращают попыток прорвать линию обороны наших войск. Только в Донецкой области накануне украинские воины отбили 65 вражеских атак.
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